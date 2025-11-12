Mystische Schwellenwesen & ihre modernen Zwillinge



Die unkonventionelle Erweiterung der Antikensammlung ist für Direktor Jonathan Fine eine bewusste Beschäftigung mit der Frage nach Original, Reproduktion und Transformation: „Die meisten der Skulpturen hier sind Kopien – oder sogar Kopien von Kopien. Ich habe keine Angst vor der Reproduktion als Auflösung der Sammlung.“

Eine Sphinx fürs Wohnzimmer

Die Scans der Figuren stellt Laric übrigens frei im Netz zur Verfügung. So können sich Interessiert die Sitzende Sphinx mit Greifenkopf oder den Aion mit Löwenkopf und Engelsflügeln auch ins eigene Wohnzimmer holen – frisch aus dem 3D-Drucker.