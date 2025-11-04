Death mystery in Vienna
Mom: “Told Aurora that he was dangerous”
Turning point in the "Aurora case " - it is being reopened. The pretty flight attendant (24) fell from the third floor of an apartment in Vienna in the summer and the circumstances are more than mysterious. Viennese homicide investigators now urgently want to talk to her partner. Meanwhile, the dead woman's mother is raising hell.
"Stop femicides!" It is white lettering on the blue façade of the apartment building in Vienna's Brigittenau district. A random scribble? Or deliberately placed near the Danube on the building where Aurora Maniscalco died on a warm summer night in June. She, the beautiful southern Italian, traveled around the world as a Laudamotion flight attendant, was cheerful and finally arrived "privately" at the age of 24 - she landed in Vienna with a compatriot. A 27-year-old Sicilian.
