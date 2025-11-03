Historic comeback
Automatically saved draft
Austria has a referee in the Champions League again after 14 years!
Sebastian Gishamer from Salzburg will referee the match between Azerbaijan's champions Karabakh Agdam and club world champions Chelsea in Baku on Wednesday (18:45 CET). This was announced by UEFA and the ÖFB on Monday. The last Austrian referee to officiate in the top flight was Robert Schörgenhofer in November 2011. Shortly before that, Thomas Einwaller had also officiated in the Champions League.
"I have now taken this step!"
"Of course, being nominated for a Champions League game is a special moment. Everyone dreams of being among the best in Europe," Gishamer, a FIFA referee since 2019, was quoted as saying in an ÖFB press release. "I have now taken this step."
Schüttengruber acts as VAR
The 37-year-old will be supported on the lines by assistants Roland Riedel and Santino Schreiner, with Walter Altmann acting as the fourth official. Manuel Schüttengruber as VAR and Josef Spurny as his assistant are responsible for the video reviews. Like Gishamer, it is the Champions League premiere for all five of them.
Schörgenhofer, from Vorarlberg, was in charge of the Champions League match between Viktoria Pilsen and FC Barcelona (0:4) on November 2, 2011. Three goals were scored by Lionel Messi. The Tyrolean Einwaller refereed his last match in the top flight in September of the same year.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.