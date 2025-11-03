Sebastian Gishamer from Salzburg will referee the match between Azerbaijan's champions Karabakh Agdam and club world champions Chelsea in Baku on Wednesday (18:45 CET). This was announced by UEFA and the ÖFB on Monday. The last Austrian referee to officiate in the top flight was Robert Schörgenhofer in November 2011. Shortly before that, Thomas Einwaller had also officiated in the Champions League.