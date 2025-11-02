Quarter-final draw
ÖFB Cup: A derby and away game for Rapid
The quarter-finals of the ÖFB Cup will see a Linz derby between LASK and Blau-Weiß. This was the result of the draw carried out on Sunday by beach volleyball roulette Alexander Horst.
Defending champions WAC will host Red Bull Salzburg, while SV Ried will take on Rapid. Champions Sturm Graz have to travel to Ländle and face Altach. For the first time in 43 years, only Bundesliga clubs are in the top eight of the national cup competition.
ÖFB Cup quarter-final pairings
(match dates January 30 to February 1, 2026):
SV Ried - Rapid
LASK - Blau-Weiß Linz
SCR Altach - Sturm Graz
WAC - Red Bull Salzburg
