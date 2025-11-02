„Geburtsurkunde“: Älteste Karte Amerikas entdeckt

Buch von 1505 eröffnet neue Aspekte zur Etymologie „Amerikas“

Missinne kam über ein kleines Buch aus dem Jahr 1507 mit dem Titel „Speculi orbis declaration“ von W. Lud aus St. Dié-des-Vosges auch auf neue Erkenntnisse zur Geschichte der Namensgebung des neuen Kontinents. Der elsässische Dichter Matthias Ringmann verwendete die Beschreibungen des italienischen Entdeckers Amerigo Vespucci über Sitten und Gebräuche der Ureinwohner Amerikas für sein Gedicht, in dem er erstmals den Begriff „Americi“ (März 1507) durch „Amerika“ (April 1507) ersetzte. Das Büchlein existiert weltweit nur in zwei Exemplaren, wobei eines in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien aufbewahrt wird.