Fremdenpolizei entdeckt Drogen und Vermögen in Pkw

Einen mutmaßlichen Drogen-Schmuggler konnte die Polizei am Freitagabend am Brenner in Tirol aus dem Verkehr ziehen: Der junge Italiener (24) hatte nicht nur Cannabisharz an Bord, sondern auch Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.
Am Halloween-Abend führte die Fremdenpolizei auf der A13 Brennerautobahn in Fahrtrichtung Süden Kontrollen durch. Im Zuge des Einsatzes geriet kurz nach 22 Uhr auch der Italiener ins Visier der Beamten.
Cannabisharz, Zehntausende Euro
„Beim 24-Jährigen wurden daraufhin Cannabisharz sowie eine Bargeldmenge in Höhe eines mittleren, fünfstelligen Eurobetrages festgestellt“, schildern die Ermittler. Das Suchtgift und das Bargeld wurden beschlagnahmt.
Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgen entsprechende Anzeigen an die Innsbrucker Staatsanwaltschaft.
