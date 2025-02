Hier fragt keiner nach der Versicherungskarte

Hubert (52) ist krank, eine hartnäckige Verkühlung setzt dem seit langer Zeit Obdachlosen zu. Kein Hausarzt wollte ihn aufnehmen, deshalb steuert er das Help-Mobil am Linzer Domplatz an. Zweimal pro Woche macht die Mini-Arztpraxis in der Landeshauptstadt Station, um Menschen in schwierigen Lebenssituation medizinisch zu versorgen.