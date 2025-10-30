The day after the Cup drama
Withdrawal! Main sponsor parts ways with Admira
Over and out: As the "Krone" has learned, main sponsor Flyeralarm is parting ways with second division club Admira!
"This decision was not easy for us," says Gerhard Bügler, CEO of Flyeralarm. Admira was "far more than just a sponsoring partner".
Flyeralarm is withdrawing due to a "strategic realignment of sponsorship activities". "This does not change our appreciation for the club, the players, the team behind the scenes and the loyal fans," emphasizes Bügler.
Dramatic penalty shoot-out
A bitter setback for Admira - and just a few hours after the bitter cup exit against Sturm. After a strong performance, they had to concede defeat to the Bundesliga leaders in a penalty shoot-out. Former Sturm goalkeeper Jörg Siebenhandl became the tragic hero as the 22nd (!) scorer.
