Now fixed: Teichtmeister remains in prison for the time being
His cocaine consumption in a toilet at the Oktoberfest has far-reaching consequences for former castle actor Florian Teichtmeister. As the "Krone" has learned, judge Stefan Apostol ordered crisis intervention on October 28. This means that he will remain in the forensic-therapeutic center in the Vienna-Mittersteig prison for up to three more months. And has to wait and see what Mr. Council decides.
The former actor on probation, known from "Die Toten von Salzburg", took a "line" of cocaine in a Wiesn toilet at the Oktoberfest on September 27. A police officer heard this in the next loo - the former castle actor was caught red-handed.
The Bavarian officers found 0.88 grams of cocaine on him, as reported by the "Krone" newspaper. They sent a report to Landl, whereupon Judge Stefan Apostol ordered the arrest of the newly engaged man. Since then, Teichtmeister has been detained at the forensic-therapeutic center on Mittersteig. And he will remain there! Because, as court spokeswoman Christina Salzborn confirmed, Judge Stefan Apostol ordered crisis intervention for Teichtmeister on October 28. He had previously obtained an expert opinion from the renowned court psychiatrist Peter Hofmann, who visited Teichtmeister at Mittersteig.
Will the conditional sentence be commuted?
The crisis intervention, in which Teichtmeister receives therapy and observation, may not last more than three months, i.e. until January 28 at the latest. During this time, the former TV commissioner must tremble. This is because Apostol will decide within this period whether the 46-year-old, who was sentenced on September 5, 2023 for possession and production of child ponography, must be detained indefinitely or will be allowed to leave the prison. In the former case, the conditional placement would be converted into an unconditional placement - he would then remain in the institution until his mental illness no longer makes him dangerous.
