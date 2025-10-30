Now fixed: Teichtmeister remains in prison for the time being

Will the conditional sentence be commuted?

The crisis intervention, in which Teichtmeister receives therapy and observation, may not last more than three months, i.e. until January 28 at the latest. During this time, the former TV commissioner must tremble. This is because Apostol will decide within this period whether the 46-year-old, who was sentenced on September 5, 2023 for possession and production of child ponography, must be detained indefinitely or will be allowed to leave the prison. In the former case, the conditional placement would be converted into an unconditional placement - he would then remain in the institution until his mental illness no longer makes him dangerous.