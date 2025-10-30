Cobra moved out
Armed man threatened: “I want to die in a fight”
Major alarm on Wednesday evening in the Viennese district of Floridsdorf: as reported, residents observed a man at the window of his apartment handling a firearm and threatening to shoot. The police did not take any chances and arrived with WEGA and Cobra police officers and an armored vehicle.
The operation took place shortly before 6.30 pm. But even the large contingent of well-equipped police officers did not stop the suspect, a 48-year-old Austrian, from repeating his wild threats. When the officers asked him to leave the apartment, this also fell on deaf ears. Residents claim to have heard gunshots later on.
The surrounding area was then cordoned off. Additional emergency services were alerted, including an armored vehicle from the police. The emergency services also arrived with several vehicles as a precaution.
Not prepared to talk
A negotiation team was also alerted to make contact with the suspect. But the 48-year-old refused to talk. "I want to die in a fight", the alleged perpetrator is said to have shouted, according to information from "Krone".
In the end, the officers decided to seize him. EKO Cobra officers managed to overpower the man and arrest him. A gas pistol was found in the apartment and seized. The investigation is in full swing.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.