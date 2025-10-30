Klagenfurter Talent feiert Comeback in der Serie A

Das ist zu vermuten. Denn Coach Fabio Grosso ist ja ein großer Förderer von Tarik, der trotz Interesse von Inter, Juventus und zwei Premier League-Klubs heuer definitiv bei Sassuolo die Saison fertig spielt! Und jetzt steigen drei Spiele in elf Tagen. Am heutigen Donnerstag geht’s zu Cagliari, am 3. November daheim gegen Genua, am nächsten Sonntag zu Atalanta Bergamo.