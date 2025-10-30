Klagenfurter Talent feiert Comeback in der Serie A

Tarik Muharemovic hatte zuletzt bei Serie-A-Aufsteiger Sassuolo wegen einer Knöchelverletzung gefehlt, am heutigen Donnerstag gegen Cagliari dürfte der Klagenfurter Innenverteidiger sein Comeback feiern. Der Osttiroler Mittelfeldspieler Sandi Lovric wurde gestern beim 1:3 von Udinese Calcio bei Juventus Turin in der 58. Minute eingewechselt. Endlich wieder Spielzeit.
Tarik Muharemovic mischt wieder mit! Nach seinem tollen Start mit Aufsteiger Sassuolo in der italienischen Serie-A-Meisterschaft (zweimal Mann des Spiels, einmal im Team der Runde) hatte sich der 22-jährige Klagenfurter bei Bosniens Nationalteam in der WM-Qualifikation beim 2:2 in Zypern verletzt.
Nach Kopfballduell umgeknickt
Nach einem Kopfballduell knickte der Innenverteidiger um - Knöchelverletzung. Er spielte zwar fertig, fiel dann aber drei Wochen aus. „Ich hab zwei Ligapartien versäumt. Jetzt bin ich aber wieder voll fit, stehe im Kader für Cagliari. Hoffentlich setzt mich der Trainer ein.“
Das ist zu vermuten. Denn Coach Fabio Grosso ist ja ein großer Förderer von Tarik, der trotz Interesse von Inter, Juventus und zwei Premier League-Klubs heuer definitiv bei Sassuolo die Saison fertig spielt! Und jetzt steigen drei Spiele in elf Tagen. Am heutigen Donnerstag geht’s zu Cagliari, am 3. November daheim gegen Genua, am nächsten Sonntag zu Atalanta Bergamo.
Noch nicht so gut läuft es beim Lienzer Sandi Lovric. Zwei Jahre war der Mittelfeldspieler bei Udinese Calcio eine Stütze – heuer bekam er von Trainer Kosta Runjaic in neun Runden nur zwei Einsätze.
Gegen Juventus eingewechselt
Einmal für 61 Minuten, dann für elf. Am 13. Oktober zog sich Lovric im Teamdress von Slowenien (gegen Schweiz) auch noch eine Zerrung zu. Seit kurzem ist er wieder fit – gestern beim 1:3 auswärts gegen Juventus Turin wurde der 27-Jährige in Minute 58 wieder eingetauscht.
