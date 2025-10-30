Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spielzeit für Lovric

Klagenfurter Talent feiert Comeback in der Serie A

Kärnten
30.10.2025 09:59
Tarik Muharemovic spielt bei Aufsteiger Sassuolo eine Top-Saison.
Tarik Muharemovic spielt bei Aufsteiger Sassuolo eine Top-Saison.(Bild: Sassuolo)

Tarik Muharemovic hatte zuletzt bei Serie-A-Aufsteiger Sassuolo wegen einer Knöchelverletzung gefehlt, am heutigen Donnerstag gegen Cagliari dürfte der Klagenfurter Innenverteidiger sein Comeback feiern. Der Osttiroler Mittelfeldspieler Sandi Lovric wurde gestern beim 1:3 von Udinese Calcio  bei Juventus Turin in der 58. Minute eingewechselt. Endlich wieder Spielzeit.

0 Kommentare

Tarik Muharemovic mischt wieder mit! Nach seinem tollen Start mit Aufsteiger Sassuolo in der italienischen Serie-A-Meisterschaft (zweimal Mann des Spiels, einmal im Team der Runde) hatte sich der 22-jährige Klagenfurter bei Bosniens Nationalteam in der WM-Qualifikation beim 2:2 in Zypern verletzt.

Nach Kopfballduell umgeknickt
Nach einem Kopfballduell knickte der Innenverteidiger um - Knöchelverletzung. Er spielte zwar fertig, fiel dann aber drei Wochen aus. „Ich hab zwei Ligapartien versäumt. Jetzt bin ich aber wieder voll fit, stehe im Kader für Cagliari. Hoffentlich setzt mich der Trainer ein.“

Das ist zu vermuten. Denn Coach Fabio Grosso ist ja ein großer Förderer von Tarik, der trotz Interesse von Inter, Juventus und zwei Premier League-Klubs heuer definitiv bei Sassuolo die Saison fertig spielt! Und jetzt steigen drei Spiele in elf Tagen. Am heutigen Donnerstag geht’s zu Cagliari, am 3. November daheim gegen Genua, am nächsten Sonntag zu Atalanta Bergamo.

Sandi Lovric kam heuer bei Udine nur zu zwei Kurzeinsätzen.
Sandi Lovric kam heuer bei Udine nur zu zwei Kurzeinsätzen.(Bild: AP/Andrea Bressanutti)

Noch nicht so gut läuft es beim Lienzer Sandi Lovric. Zwei Jahre war der Mittelfeldspieler bei Udinese Calcio eine Stütze – heuer bekam er von Trainer Kosta Runjaic in neun Runden nur zwei Einsätze.

.

Lesen Sie auch:
Tarik  Muharemovic spielt bei Sassuolo groß auf.
Eine Riesensensation
Inter und Juve jagen ein Klagenfurter Talent
16.10.2025

Gegen Juventus eingewechselt
Einmal für 61 Minuten, dann für elf. Am 13. Oktober zog sich Lovric im Teamdress von Slowenien (gegen Schweiz) auch noch eine Zerrung zu. Seit kurzem ist er wieder fit – gestern beim 1:3 auswärts gegen Juventus Turin wurde der 27-Jährige in Minute 58 wieder eingetauscht.

Porträt von Albert Kurka
Albert Kurka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Porsche-Debakel
Volkswagen-Konzern fährt Milliardenverlust ein
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
178.745 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
131.971 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
130.345 mal gelesen
Mehr Kärnten
Spielzeit für Lovric
Klagenfurter Talent feiert Comeback in der Serie A
Krone Plus Logo
Clemens M. Schreiner
Selbstoptimierung und der „Kärntner Fetzenfisch“
Krone Plus Logo
„Dachte, er stirbt“
Spital schickt Patient mit Lungenentzündung heim
Serie: Kärnten per Bus
Dieses prämierte Shuttle verbindet Südkärnten
Last-Minute-Sieg
Ried zittert sich gegen Bregenz ins Viertelfinale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf