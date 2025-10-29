Vorteilswelt
„Statt Berliner Luft“

Die Blauen rufen jetzt zum Weintrinken auf

Burgenland
29.10.2025 17:13
(Bild: canva)

Mit einer ungewöhnlichen Initiative lassen die Freiheitlichen jetzt aufhorchen. Sie rufen anlässlich des „Weinmonats November“ zum Weintrinken auf. Und es soll nicht nur bei einem Gläschen bleiben: „Aller guten Dinge sind drei“, heißt es in der Aussendung der Blauen.

„Burgenländischer Wein statt Berliner Luft“, lautet das Motto der nicht ganz nüchternen Aktion. Initiator ist der burgenländische FPÖ-Landtagsabgeordnete Markus Wiesler. Er begründet die Idee damit, dass der Absatz beim heimischen Wein zuletzt etwas in Stocken geraten ist. Betroffen ist bekannterweise vor allem der Rotwein. Wiesler appelliert deswegen an die Bevölkerung, im November die Gläser zu heben und ein „deutliches Zeichen“ zu setzen: „Kauft drei Flaschen Wein beim Winzer in eurer Nähe und trinkt burgenländisch!“

Bekenntnis zur Region
Jeder regional gekaufte Tropfen stärke die Winzer, sichere Arbeitsplätze und erhalte die Kulturlandschaft, betont der Freiheitliche. Damit werde ein klares Bekenntnis zur Region abgegeben. Natürlich werde niemand gezwungen, mitzumachen.

Im Zeichen von Martini
Die Zeit vor dem Landesfeiertag wurde bewusst gewählt: „So wie der Heilige Martin seinen Mantel geteilt hat, sollen auch wir im November unsere Wertschätzung teilen – mit jenen, die durch ihre Arbeit, ihren Mut und ihre Leidenschaft das Burgenland prägen“, so Wiesler, der selbst aus dem Weinort Deutsch Schützen stammt.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
