Die Blauen rufen jetzt zum Weintrinken auf

Bekenntnis zur Region

Jeder regional gekaufte Tropfen stärke die Winzer, sichere Arbeitsplätze und erhalte die Kulturlandschaft, betont der Freiheitliche. Damit werde ein klares Bekenntnis zur Region abgegeben. Natürlich werde niemand gezwungen, mitzumachen.

Im Zeichen von Martini

Die Zeit vor dem Landesfeiertag wurde bewusst gewählt: „So wie der Heilige Martin seinen Mantel geteilt hat, sollen auch wir im November unsere Wertschätzung teilen – mit jenen, die durch ihre Arbeit, ihren Mut und ihre Leidenschaft das Burgenland prägen“, so Wiesler, der selbst aus dem Weinort Deutsch Schützen stammt.