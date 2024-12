Davydova packt über ihre Kündigung aus!

Diensttelefon plötzlich gesperrt

Bereits eine halbe Stunde später sei ihr Diensttelefon gesperrt und augenblicklich seien eine Vielzahl von persönlichen Informationen sowie Kontakten, die innerhalb von zweieinhalb Jahren angesammelt worden seien, verloren gegangen. „Ich fühle mich wie in irgendeinem beängstigenden Märchen“, resümiert die im deutschen Exil lebende Theaterkuratorin aus Russland, die auf Empfehlung ihrer deutschen Anwältin zunächst keine Dokumente unterschreibt, keine Kommentare abgibt und noch am selben Tag nach Berlin, an ihren Wohnort, zurückkehrt.