Polizei veröffentlicht Bilder von vermisster Frau

Wer hat sie gesehen?

Jeder Hinweis aus der Bevölkerung kann helfen. Die Frau ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, 55-60 kg schwer, hat gräuliches, langes Haar, aufgrund einer Hautkrankheit hat sie auffallend dunkle Haut im Gesicht, bekleidet dürfte sie zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Hausschuhen und einer grauen Strickjacke gewesen sein. Sie gilt allgemein als körperlich fit und wird als starke Raucherin beschrieben.