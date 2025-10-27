Polizei veröffentlicht Bilder von vermisster Frau

Die Suche nach der seit Mittwoch vermissten dementen Frau, die von der Grazer Dermatologie verschwunden ist, läuft nach wie vor auf Hochtouren. Am Samstag rückte sogar ein Polizeihubschrauber aus. Nun veröffentlicht die Polizei Lichtbilder der Vermissten.
Von der 78-jährigen Frau, die am Mittwoch, 22. Oktober, von der Dermatologie des Grazer Uniklinikums verschwunden war, fehlt nach wie vor jede Spur. Nachdem eine am Samstag gestartete Suchaktion – mit einem Polizeihubschrauber und Polizeidiensthunden suchte man das Gebiet des Leechwalds ab – ebenfalls erfolglos geblieben war, veröffentlicht die Polizei nun auf Wunsch der Angehörigen Lichtbilder der demenzkranken Vermissten.
Wer hat sie gesehen?
Jeder Hinweis aus der Bevölkerung kann helfen. Die Frau ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, 55-60 kg schwer, hat gräuliches, langes Haar, aufgrund einer Hautkrankheit hat sie auffallend dunkle Haut im Gesicht, bekleidet dürfte sie zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Hausschuhen und einer grauen Strickjacke gewesen sein. Sie gilt allgemein als körperlich fit und wird als starke Raucherin beschrieben.
Hinweise an: 059133/65 3333
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.