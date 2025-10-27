Vorteilswelt
Wer hat sie gesehen?

Polizei veröffentlicht Bilder von vermisster Frau

Steiermark
27.10.2025 17:32
Die Frau wurde zum letzten Mal am 22. Oktober auf der Dermatologie der Grazer Uniklinik gesehen.
Die Frau wurde zum letzten Mal am 22. Oktober auf der Dermatologie der Grazer Uniklinik gesehen.(Bild: Krone KREATIV/LPD Steiermark / Christian Jauschowetz)

Die Suche nach der seit Mittwoch vermissten dementen Frau, die von der Grazer Dermatologie verschwunden ist, läuft nach wie vor auf Hochtouren. Am Samstag rückte sogar ein Polizeihubschrauber aus. Nun veröffentlicht die Polizei Lichtbilder der Vermissten.

Von der 78-jährigen Frau, die am Mittwoch, 22. Oktober, von der Dermatologie des Grazer Uniklinikums verschwunden war, fehlt nach wie vor jede Spur. Nachdem eine am Samstag gestartete Suchaktion – mit einem Polizeihubschrauber und Polizeidiensthunden suchte man das Gebiet des Leechwalds ab – ebenfalls erfolglos geblieben war, veröffentlicht die Polizei nun auf Wunsch der Angehörigen Lichtbilder der demenzkranken Vermissten.

Wer hat sie gesehen?
Jeder Hinweis aus der Bevölkerung kann helfen. Die Frau ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, 55-60 kg schwer, hat gräuliches, langes Haar, aufgrund einer Hautkrankheit hat sie auffallend dunkle Haut im Gesicht, bekleidet dürfte sie zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Hausschuhen und einer grauen Strickjacke gewesen sein. Sie gilt allgemein als körperlich fit und wird als starke Raucherin beschrieben.

Hinweise an: 059133/65 3333

Steirerkrone
