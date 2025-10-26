In a league of his own
Norris wins in Mexico! Change at the top of the world championship
Lando Norris is in a league of his own: with a sensational performance, the McLaren driver snatched victory at the Mexican Grand Prix on Sunday and thus snatched the Formula 1 world championship lead from his team-mate Oscar Piastri, who finished fifth.
Charles Leclerc (Ferrari) finished second, with Max Verstappen (Red Bull) completing the podium in third. Oliver Bearman (Haas) took a sensational fourth place.
Here are the results:
More info to follow ...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
