Liberation blow! Rapid shoots itself out of the crisis
Eleventh round of the Austrian Bundesliga! SV Ried host SK Rapid. Can Hütteldorf pull themselves out of the crisis? We report live - see ticker below.
Here is the LIVETICKER:
After five defeats in a row, Rapid are fighting for a turnaround in the Innviertel. However, an extremely unpleasant opponent awaits - Rieder have won their last two games, most recently a 2:1 away win against WAC. "They're doing very well, haven't changed much in terms of their system since promotion and have added a bit of quality," explained coach Peter Stöger, who is plagued by personnel worries. "We will put together a team that will play a high-intensity game."
The Upper Austrians are looking forward to the home clash with Rapid based on the statistics alone, having won 18 of their 43 home games against the Green-Whites. "The win against the WAC showed that we can grow from big tasks. We'll take this sense of achievement with us without losing our footing," promised coach Maximilian Senft, who also commented on the current crisis facing the opponents. "Rapid haven't always shown the consistency in recent weeks that they did at the start of the season, but we're still talking about a team with some of the best players in the Bundesliga. We will only be successful if we play as a unit."
