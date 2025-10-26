Liberation blow! Rapid shoots itself out of the crisis

The Upper Austrians are looking forward to the home clash with Rapid based on the statistics alone, having won 18 of their 43 home games against the Green-Whites. "The win against the WAC showed that we can grow from big tasks. We'll take this sense of achievement with us without losing our footing," promised coach Maximilian Senft, who also commented on the current crisis facing the opponents. "Rapid haven't always shown the consistency in recent weeks that they did at the start of the season, but we're still talking about a team with some of the best players in the Bundesliga. We will only be successful if we play as a unit."