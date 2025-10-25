Vorteilswelt
Vor Polizeiinspektion

Frau wollte Anzeige erstatten: Ehemann rastete aus

Tirol
25.10.2025 21:42
Seine Frau wollte ihn bei der Polizei anzeigen, da rastete ein 26-jähriger Türke in Tirol vollkommen aus: Vor der Inspektion kam es zur Auseinandersetzung mit den Beamten. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. 

Am Samstag gegen 8.20 Uhr nahmen Beamte der Polizeiinspektion Wörgl in Tirol eine Frau und einen Mann wahr, welche vor der Türe der Polizeiinspektion eine verbale Auseinandersetzung hatten.

Nachdem die Beamten zur Streitschlichtung vor die Tür gingen, verhielt sich der Mann, ein 26-jähriger türkischer Staatsangehöriger, den Beamten gegenüber sofort aggressiv. Da der Beschuldigte sein Verhalten nicht einstellte und die Identität auch nicht angab, musste er schlussendlich unter Anwendung erheblicher Körperkraft festgenommen werden.

Dabei wurden ein Beamter und der Festgenommene leicht verletzt. Erhebungen ergaben, dass die anwesende Frau zur Anzeigenerstattung gegen den Freund zur Polizeiinspektion kommen wollte und es daher vor der Dienststelle zum Streit kam.

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
