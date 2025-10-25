Frau wollte Anzeige erstatten: Ehemann rastete aus

Nachdem die Beamten zur Streitschlichtung vor die Tür gingen, verhielt sich der Mann, ein 26-jähriger türkischer Staatsangehöriger, den Beamten gegenüber sofort aggressiv. Da der Beschuldigte sein Verhalten nicht einstellte und die Identität auch nicht angab, musste er schlussendlich unter Anwendung erheblicher Körperkraft festgenommen werden.