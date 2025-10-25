Frau wollte Anzeige erstatten: Ehemann rastete aus

Seine Frau wollte ihn bei der Polizei anzeigen, da rastete ein 26-jähriger Türke in Tirol vollkommen aus: Vor der Inspektion kam es zur Auseinandersetzung mit den Beamten. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.
Am Samstag gegen 8.20 Uhr nahmen Beamte der Polizeiinspektion Wörgl in Tirol eine Frau und einen Mann wahr, welche vor der Türe der Polizeiinspektion eine verbale Auseinandersetzung hatten.
Nachdem die Beamten zur Streitschlichtung vor die Tür gingen, verhielt sich der Mann, ein 26-jähriger türkischer Staatsangehöriger, den Beamten gegenüber sofort aggressiv. Da der Beschuldigte sein Verhalten nicht einstellte und die Identität auch nicht angab, musste er schlussendlich unter Anwendung erheblicher Körperkraft festgenommen werden.
Dabei wurden ein Beamter und der Festgenommene leicht verletzt. Erhebungen ergaben, dass die anwesende Frau zur Anzeigenerstattung gegen den Freund zur Polizeiinspektion kommen wollte und es daher vor der Dienststelle zum Streit kam.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.