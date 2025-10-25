Passant verhinderte Abzocke durch Telefonbetrüger

Kein Schaden entstanden

Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Täter den 62-Jährigen schließlich dazu, am Abend eine Bank in Wörgl aufzusuchen. Dort wurden dem Tiroler via Videotelefonat Anweisungen gegeben, wohin er den niedrigen fünfstelligen Eurobetrag überweisen solle. Doch ein aufmerksamer Passant in der Bank beobachtet das Szenario und verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten klärten den 62-Jährigen schließlich darüber auf, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte, wodurch letztlich kein Schaden entstand.