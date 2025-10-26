„Tatort“ aus Hannover: Ein Solo für die Detektivin

Regisseur Johannes Naber hat den Krimi wie einen klassischen Detektivfilm à la Agatha Christie aufgezogen: Alle Verdächtigen auf engstem Raum und ein langer, aber ruhiger Showdown, bei dem am Ende alle versammelt werden und das Verbrechen genau erklärt wird: „Vom Feeling her war es wie Theaterspielen. Wir haben die Schlusssequenz einen Tag lang nur geprobt. Das war wirklich eine schöne Herausforderung.“, erzählt Furtwängler, die dieses Mal auch am Drehbuch beteiligt war.