Fight in apartment
Home invasion: Man tied up, threatened with weapons
Brutal robbery in Ampass near Innsbruck in Tyrol: a 27-year-old local man was surprised in his apartment by burglars, attacked, threatened with guns and tied up! The intruders then searched all the rooms, but in the end they probably fled without any loot. The seriously injured victim was able to free herself and make an emergency call.
It was a brutal scene that took place in Ampass on Thursday night. As the police only announced on Friday, three previously unknown, armed men forced their way into the 27-year-old's apartment at around 1.45 am. "Breaking down the front door woke the man up. The perpetrators then demanded cash at gunpoint," explain the investigators from the State Office of Criminal Investigation.
The men tied the victim up with adhesive tape and searched the apartment.
Ermittler vom LKA Tirol
Blows with fists and revolvers
There was a scuffle and then even a fight between the perpetrators and the victims. The 27-year-old resident was seriously injured "by blows with the handles of the weapons". "The men then tied the victim up with adhesive tape and searched the apartment", the investigators continued.
Suddenly, the perpetrators left the apartment again in a hurry - in an unknown direction and apparently without any loot! The 27-year-old was able to free himself from the restraints and make an emergency call. After first aid, the seriously injured man was taken to the hospital in Innsbruck.
- Täter 1: ca. 38-40 Jahre alt, sportliche Statur, 1,80-1,85 Meter groß, maskiert mit einem schwarzen Tuch, blaue Augen, dunkle, kurze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzen Handschuhen, blauen Jeans und schwarzen Schuhen, bewaffnet mit einem schwarzen Revolver mit langem Lauf.
- Täter 2: ca. 36 Jahre alt, schlanke Statur, 1,80 Meter groß, kurze schwarze Haare, kurzer schwarzer 3-Tagebart, braune Augen, ovaler Kopf, trug Handschuhe, bekleidet mit einem blauen Sweatshirt, Jeans und schwarzen Schuhen, bewaffnet mit einem silberfarbenen Revolver.
- Täter 3: ca. 28 Jahre alt, feste Statur, ca. 1,75 - 1,80 Meter groß, schwarzer kurzer Bart, kurze schwarze Haare, keine Maske, bekleidet mit schwarzer Jacke, darunter ein Sweatshirt, graue Hose und schwarze Sneaker, bewaffnet mit schwarzer Pistole.
Investigators are now hoping for clues
A police manhunt was unsuccessful. Investigations are underway. In order to track down the perpetrators, the detectives are hoping for help from the public.
Please send any useful information or suspicious sightings to the LKA Tirol on 059133-70 1133.
