Herzogin Meghan eine „Diktatorin in High Heels“?

Harry auf Dienstreise in New York

Während Meghan in Kalifornien für die große Charmeoffensive gesorgt hat, befand sich Prinz Harry auf Dienstreise in New York, wo er besseren Schutz von Kindern im Umgang mit sozialen Medien forderte. Der Vater des fünfjährigen Prinzen Archie und der dreijährigen Prinzessin Lilibet warnte in einer leidenschaftlichen Rede zum Jahrestreffen der Clinton Gobal Initiative: „Diese Plattformen sind dafür gemacht, Abhängigkeiten zu schaffen.“