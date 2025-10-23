Holzscheit fiel aus Ofen: Mann (83) wurde verletzt

Kurz vor 17 Uhr wollte der Einheimische am Donnerstag in seinem Haus in Ötztal-Bahnhof (Bezirk Imst) den Ofen im ersten Stock anfeuern. „Dabei fiel ein brennendes Holzscheit aus der Ofentür und entfachte weitere Holzscheite sowie einen Teppich“, heißt es seitens der Polizei.