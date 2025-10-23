Holzscheit fiel aus Ofen: Mann (83) wurde verletzt

Feueralarm am Donnerstagnachmittag in einem Einfamilienhaus in Ötztal-Bahnhof in Tirol! Beim Anfeuern eines Ofens stand plötzlich ein Teppich in Brand. Der 83-jährige Bewohner konnte die Flammen selbst löschen, musste danach aber ins Krankenhaus gebracht werden.
Kurz vor 17 Uhr wollte der Einheimische am Donnerstag in seinem Haus in Ötztal-Bahnhof (Bezirk Imst) den Ofen im ersten Stock anfeuern. „Dabei fiel ein brennendes Holzscheit aus der Ofentür und entfachte weitere Holzscheite sowie einen Teppich“, heißt es seitens der Polizei.
Starke Rauchentwicklung im Obergeschoss
Der Brand konnte von dem 83-Jährigen zwar rasch gelöscht werden, doch es kam zu einer starken Rauchentwicklung im ganzen oberen Geschoß des Wohnhauses.
„Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus nach Zams gebracht“, erklären die Ermittler.
