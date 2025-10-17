Bekämpfung von Wespennest endet mit Brand am Dach

Einsatz für die Florianijünger in Kaunerberg im Tiroler Oberinntal am Donnerstag! Beim Versuch, ein Wespennest auszuräuchern, geriet der Dachboden eines Hauses in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch bekämpfen.
Zu dem Vorfall kam es gegen 16 Uhr. Ein Einheimischer (78) wollte bei seinem Haus ein Wespennest im Bereich des Dachstuhls neutralisieren. „Dazu stieg er mit einer Leiter unter das Vordach und setzte einen Insektenspray ein“, heißt es von den Ermittlern. Da dieser Versuch nichts brachte, begann der Senior mit einer Ausräucherung des Nestes.
Die Flammen schlugen in weiterer Folge unter das Vordach und in das Innere des Dachbodens.
Ein Sprecher der Polizei
Bekämpfung mit Wasserschlauch half nichts
„Dabei dürften sich die in einem Kübel vorbereiteten Utensilien stichflammenartig entzündet haben.“ Die Flammen schlugen in weiterer Folge unter das Vordach und in das Innere des Dachbodens. „Da der 78-Jährige den Brand trotz vorbereitetem Wasserschlauch nicht mehr löschen konnte, setzte er einen Notruf ab.“
Bewohner erlitt leichte Kopfverletzung
Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Kaunerberg, Kauns und Landeck rückten aus und konnten den Brand durch das Aufschneiden einer kleinen Dachfläche rasch unter Kontrolle bringen. Um 17.20 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben. Der Senior zog sich bei dem Vorfall eine leichte Kopfverletzung zu. Diese wurde von der Rettung vor Ort behandelt.
