Bekämpfung von Wespennest endet mit Brand am Dach

Zu dem Vorfall kam es gegen 16 Uhr. Ein Einheimischer (78) wollte bei seinem Haus ein Wespennest im Bereich des Dachstuhls neutralisieren. „Dazu stieg er mit einer Leiter unter das Vordach und setzte einen Insektenspray ein“, heißt es von den Ermittlern. Da dieser Versuch nichts brachte, begann der Senior mit einer Ausräucherung des Nestes.