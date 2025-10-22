"Muscular injury"
Bitter! Rapid top scorer Mbuyi out for a long time
Bitter news for all fans of green and white: SK Rapid will have to do without Claudy Mbuyi for some time!
As the Hütteldorfer announced on Wednesday, one day before the home game in the Conference League against Fiorentina, the French striker is "out for the coming games with a muscular injury".
Rapids' current top scorer
There were no further details on the injury or the length of his absence. Mbuyi is currently Rapids' top scorer this season with six goals and three assists.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
