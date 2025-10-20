Season opener
Marcel Hirscher will not compete in Sölden
The decision has been made: Ski star Marcel Hirscher will not be competing in Sölden on Sunday.
As Patrick Riml, Global Head of Red Bull Athletes Special Projects, revealed on Monday in Sport und Talk from Hangar 7 on ServusTV, the 36-year-old had recently been ill for over two weeks, which is why the giant slalom on the Rettenbachferner is coming too early.
Hirscher, who tore his cruciate ligament last year, has fought his way back over the past few months and is in good shape - but it won't be enough for Sölden.
