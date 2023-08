Lehrer-Akademie zieht um, Schulen bleiben in Krems

Laut einer Aussendung der Diözese Wien gebe es zurzeit Standortüberlegungen zu dem in der Diözese St. Pölten gelegenen Campus der Kirchlich Pädagogischen Hochschule (KPH) in Krems. Eine Übersiedelung in die Landeshauptstadt St. Pölten wird angedacht. Das Gebäude der Hochschule in Krems genüge nicht mehr den Ansprüchen für einen wirtschaftlich sinnvollen Lehrbetrieb, heißt es. Diözesanbischof Alois Schwarz beauftragte demnach Bischofsvikar Patrick Schöder mit der Bildung einer Projektgruppe, um „alle sinnvollen Möglichkeiten auszuloten und Szenarien für einen neuen Standort in St. Pölten zu entwickeln.“