Senior nach Betrug im Web um 50.000 Euro ärmer

Erneut meldet die Tiroler Polizei einen dreisten Betrug im Internet. Das Opfer: ein Senior (82) aus der Landeshauptstadt. Der Schaden: stolze 50.000 Euro!
Im Internet war der 82-jährige Innsbrucker auf ein Fake-Inserat gestoßen. „Über dieses nahm das Opfer Kontakt mit dem noch unbekannten Betrüger auf“, heißt es von der Polizei. In weiterer Folge wurde der Senior per Telefon zu mehreren Überweisungen auf diverse ausländische Konten verleitet.
Ermittlungen laufen
Unterm Strich beläuft sich der Verlust für den Tiroler auf stolze rund 50.000 Euro. Die Exekutive spricht zumindest von „einem mittleren fünfstelligen Eurobetrag“. Wie so oft fehlt von dem Ganoven bis dato jede Spur. Die Ermittlungen seitens des Landeskriminalamtes sind laufend.
