Online-Betrüger erbeuteten Zehntausende Euro

Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht über zumindest eine Person berichten, die in Tirol Opfer eines Internetbetruges wurde. Auch am Freitag wurden wieder zwei Fälle bekannt, in denen Männer um Tausende, teils Zehntausende Euro gebracht wurden.
So berichtet die Polizei von einem 65-jährigen Einheimischen aus dem Zillertal, der glaubte, sein Geld auf einer Internetplattform gewinnbringend zu investieren. Unbekannte Täter verleiteten ihn dazu, zwischen September und Oktober mehrfach Geld an ausländische Konten zu überweisen. Insgesamt verlor der 65-Jährige dadurch einen hohen fünfstelligen Eurobetrag.
„Verkäufer“ wollten nur Bankdaten abgreifen
Ein zweites Betrugsopfer sitzt im Tiroler Stubaital. Der 35-jährige Österreicher geriet auf eine Fake-Homepage. Im Glauben, dort ein neues Gerät zu erwerben, gab er dort seine Bankdaten an. Betrüger buchten daraufhin mehrmals Geld von seinem Konto ab, wodurch dem Mann ein Schaden von über tausend Euro entstand.
In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei.
