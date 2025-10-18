Dramatic rescue
13-year-old girl stuck in tumble dryer
The firefighters in Mödling were called out to an extremely unusual rescue: A 13-year-old girl was stuck in a tumble dryer. A dramatic rescue followed, as the teenager's condition deteriorated rapidly!
There are operations that even the most experienced emergency services will remember forever. The one on Friday evening in Mödling is definitely one of them. For unknown reasons, a 13-year-old girl had climbed into a tumble dryer. While the girl managed to get in on her own, getting out proved to be impossible.
Reassurance and care
The fire department and rescue team first tried to calm the teenager down and provide her with medical care. At the same time, the appliance was disconnected from the power supply and carefully dismantled to free the drum. But there was not much time: the girl's condition deteriorated rapidly.
Gentle transportation
In the end, her rescuers decided to remove the last parts of the cladding using hydraulic rescue equipment. This created the necessary space to free the 13-year-old. She was then carefully transferred to a spineboard and taken to the ambulance. Further examinations followed at the hospital.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
