„Unser Leben gerettet, sonst fast alles verloren“

Bürgermeister Markus Bischofer will auf der Gemeinde-Homepage zeitnah informieren, wie man am besten helfen kann. Beim Land will man nun einen Soforthilfefonds anzapfen. Als Dorfchef und Schützenhauptmann will er eine Spende aus der Schützen-Kassa für den langjährigen Kameraden Gottlieb veranlassen. Und der Bürgermeister verspricht: „Den Wiederaufbau mit all seinen Vorschriften wollen wir so unbürokratisch wie möglich unterstützen.“ Denn das Ziel ist klar: Der „Egg“-Hof soll wieder auferstehen.