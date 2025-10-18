Janitor found heaps of “discarded” mail

"I thought I was crazy! When I opened our container in Willingerstraße in Neue Welt, I saw packs of free newspapers inside. They are normally left outside the door in our block of flats. And when I take a closer look, I see that there are also heaps of letters underneath. A delivery person has thrown that away! He probably wanted to save himself the work. And people are now sitting at home and wondering why no letters are arriving," says an annoyed housekeeper from Linz.