"Thought I was crazy!"
Janitor found heaps of “discarded” mail
A caretaker in Linz was completely flabbergasted when she saw a pile of free newspapers and mail in "her" container on Friday morning, which had apparently not been delivered but "disposed of" to save time. The post office said that a subcontractor was responsible for the botched job.
"I thought I was crazy! When I opened our container in Willingerstraße in Neue Welt, I saw packs of free newspapers inside. They are normally left outside the door in our block of flats. And when I take a closer look, I see that there are also heaps of letters underneath. A delivery person has thrown that away! He probably wanted to save himself the work. And people are now sitting at home and wondering why no letters are arriving," says an annoyed housekeeper from Linz.
None of our employees are involved in this process.
Die Österreichische Post AG
Janitorimmediately informed the post office
Together with the letter carrier responsible for the building, the courageous woman from Linz took a close look at the container. More items were promptly found.
This is what the post office says
The "Krone" wanted to know from Austrian Post what was going on and received the following answer: "The items in question are delivery orders from a company, not items from Österreichische Post AG. This company is acting on behalf of Austrian Post. However, no Austrian Post employees are involved in this process."
Regardless of this, "the situation is being taken very seriously. The affected items have been seized and will be duly delivered," says spokeswoman Veronika Rebentisch. "If there are further indications of systematic irregularities, there may be corresponding personnel consequences."
