Rapid coach Peter Stöger is looking forward to the reunion with Didi Kühbauer, but the change of coach at LASK is also causing headaches ++ 22,000 tickets for the Bundesliga clash are already gone!
"Everyone was probably surprised. But our market isn't that big. Maybe he'll tell me why he made the move, I don't know," Peter Stöger commented dryly on the sudden departure from Wolfsberg and Didi Kühbauer's simultaneous return to LASK. "Now a coach has simply decided that he no longer wants to do it. And not the club."
"We know Didi!"
After three defeats in a row, Rapid should start the international break with a "three-pointer" on Sunday. Just against LASK with Kühbauer. "I'm delighted to see him back on the line as a competitor. But the change of coach doesn't make our task any easier," admits Stöger. "We know Didi and are trying to get to grips with him."
Rapids' 2:1 at WAC seven weeks ago (still with Kühbauer) also serves as a guide: "We had problems in the last half hour," says Stöger and smiles, "As a player I avoided him in duels, as coaches we appreciate each other."
"A lot was glorified with the results!"
It goes without saying for Stöger that the LASK squad is capable of far more than eleventh place. And his own squad? "A lot has been glorified with the results. We're in an okay situation," said Stöger during the international break with "physical stimuli" in training, and he gave the weekend off - important for the heads as well.
Because the LASK game (22,000 tickets are gone) points the way ahead, then Fiorentina, Ried and St. Pölten in the Cup. It won't get any easier ...
