Waldbrand in Hirschwang weckt dunkle Erinnerungen

Lodernde Flammen in den Bergen von Hirschwang in der Gemeinde Reichenau an der Rax (NÖ): In schwer zugänglichem Gelände rückten am Dienstag drei Hubschrauber und rund 90 Feuerwehrleute aus. Auch in Gutenstein brannte der Wald. Dies weckt Erinnerungen an den verheerenden Großbrand im Jahr 2021.