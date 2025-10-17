Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Scherzt über Rennstall

Max tönt: „Wenn ich den McLaren fahren würde, …“

Formel 1
17.10.2025 14:50
Max Verstappen hält nicht viel von den internen Absprachen und Regeln bei McLaren.
Max Verstappen hält nicht viel von den internen Absprachen und Regeln bei McLaren.(Bild: AFP/APA/RONALDO SCHEMIDT)

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat kurz vor dem Rennwochenende in den USA gegen McLaren ausgeteilt. Dabei stören den Niederländer vor allem die internen Absprachen des Rennstalls. Dabei bringt er schließlich auch noch seinen Vater Jos ins Spiel. 

0 Kommentare

Nach der Startkollision in Singapur zwischen Lando Norris und Oscar Piastri werden die sogenannten „Papaya-Regeln“ von McLaren wieder heftig diskutiert. Weltmeister Verstappen ist jedenfalls kein Fan davon. „Sobald man wie Oscar in Singapur die Tür einen Spalt offenlässt, kann so etwas passieren. Aber McLaren hat sich das selbst eingebrockt, weil sie krampfhaft alles egalisieren wollen“, betont der Niederländer.

Und Papa Jos?
Dann setzt er schließlich zu einem ordentlichen Seitenhieb gegen seine größten Konkurrenten an und tönt – durchaus scherzhaft: „Wenn ich den McLaren fahren würde, wären wir gar nicht erst so eng beieinander.“ 

Schließlich brachte er in diesem Zusammenhang auch noch seinen Vater Jos ins Spiel. „Mein Dad würde ein großartiger Teamchef sein - er würde manchen Leuten den sprichwörtlichen Tritt in den Hintern verpassen.“ Interne Regeln? „Da gäbe es gar keine Regeln mehr, nur das Gaspedal“, fügte der Red-Bull-Pilot hinzu.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.671 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Tirol
Mutter und Sohn kassierten von Türkei aus AMS-Geld
96.627 mal gelesen
Jahrelang soll das Mutter-Sohn-Gespann zu Unrecht Sozialhilfe bezogen haben (Symbolbild).
Steiermark
Ärztin: „Du weißt nicht, was du uns angetan hast!“
94.724 mal gelesen
Die beiden Chirurgen im Gerichtssaal des Bezirksgerichts Graz-Ost

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf