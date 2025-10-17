Max tönt: „Wenn ich den McLaren fahren würde, …“

Nach der Startkollision in Singapur zwischen Lando Norris und Oscar Piastri werden die sogenannten „Papaya-Regeln“ von McLaren wieder heftig diskutiert. Weltmeister Verstappen ist jedenfalls kein Fan davon. „Sobald man wie Oscar in Singapur die Tür einen Spalt offenlässt, kann so etwas passieren. Aber McLaren hat sich das selbst eingebrockt, weil sie krampfhaft alles egalisieren wollen“, betont der Niederländer.