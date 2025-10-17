Vorteilswelt
Trauer und Bestürzung

Hinterseer: „White hat meine Karriere ermöglicht“

Society International
17.10.2025 11:49
Schlagersänger Hansi Hinterseer verdankt dem verstorbenen Jack White seine Karriere.
Schlagersänger Hansi Hinterseer verdankt dem verstorbenen Jack White seine Karriere.(Bild: TOURIST / Action Press / picturedesk.com)

Mit Trauer und Bestürzung haben Prominente und Weggefährten auf den Tod des deutschen Musikproduzenten Jack White reagiert. Schlagersänger Hansi Hinterseer bedankte sich bei dem Produzenten, der ihn 1993 entdeckt und ihm seine Musikkarriere ermöglicht habe.

0 Kommentare

Er sagte der „Bild“: „Er hat an mich geglaubt, lange bevor ich es tat, und mit unglaublicher Weitsicht Menschen um mich versammelt, die meinen Weg geprägt haben.“

  Auch Schlagerstar Roland Kaiser reagierte bestürzt auf die Nachricht vom Tod des Komponisten. „Jack White und ich haben miteinander gearbeitet. Und ich habe diesen sehr erfolgreichen Mann respektiert“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Lesen Sie auch:
Trauer um Jack White (im Bild mit Ex-Frau Rafaella), der Welthits „Gloria“ und „Self Control“, ...
Hatte unzählige Hits
Musikwelt unter Schock: Jack White tot aufgefunden
16.10.2025

White, der am Donnerstag tot aufgefunden wurde, hat mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft und mehr als 1.000 Songs geschrieben. Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. White steckte auch hinter Welthits wie „Gloria“, „Self Control“ und „When The Rain Begins To Fall“. Er hinterlässt insgesamt sieben Kinder aus verschiedenen Beziehungen.

Porträt von krone.at
krone.at
