Hinterseer: „White hat meine Karriere ermöglicht“

White, der am Donnerstag tot aufgefunden wurde, hat mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft und mehr als 1.000 Songs geschrieben. Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. White steckte auch hinter Welthits wie „Gloria“, „Self Control“ und „When The Rain Begins To Fall“. Er hinterlässt insgesamt sieben Kinder aus verschiedenen Beziehungen.