„Parkchaos in Innsbruck im Fuchsrain angekommen“

„Die Straße ist derzeit von ausländischen Dauerparkern nahezu vollständig blockiert. Für die Anrainer ist de facto kein Parken mehr möglich.“ Für Mayer ist das „die direkte Folge einer planlosen Verdrängungspolitik der Stadtregierung“. Er verweist darauf, dass er schon vor Einführung der Parkzonen davor gewarnt habe, dass man damit das Problem nur in andere Stadtteile verlagere.