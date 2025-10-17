„Parkchaos in Innsbruck im Fuchsrain angekommen“

Auf die Berichte der „Krone“ über die vertriebenen Dauerparker aus den Innsbrucker Stadtteilen Rossau und Mühlau-Arzl, die nun in den Fuchsrain übersiedelt sind, reagiert Gemeinderat Tom Mayer von der Liste Fritz. Er machte sich am Donnerstag selbst ein Bild vor Ort.
„Die Straße ist derzeit von ausländischen Dauerparkern nahezu vollständig blockiert. Für die Anrainer ist de facto kein Parken mehr möglich.“ Für Mayer ist das „die direkte Folge einer planlosen Verdrängungspolitik der Stadtregierung“. Er verweist darauf, dass er schon vor Einführung der Parkzonen davor gewarnt habe, dass man damit das Problem nur in andere Stadtteile verlagere.
Prüfung alternativer Parkflächen gefordert
„Jetzt ist das Chaos am Fuchsrain angekommen und völlig aus dem Ruder gelaufen.“ Dass Bürgermeister Johannes Anzengruber die Hilferufe der Anrainer ignoriere, sei ebenfalls „besonders brisant“. Abschließend fordert der Gemeinderat „ein sofortiges Ende der Verdrängungspolitik und die Prüfung alternativer Parkflächen“.
