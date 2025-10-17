Sparen, aber wie? Wenn der Weg der falsche ist

„Griff in die allerunterste Schublade“

Auch wurde in einigen Bundesländern bereits längst das sogenannte „Familiensilber“ verscherbelt. Tirol ist hier noch nicht so weit. Unternehmen wie Hypo, Tiwag oder eben genannte Wohnbauförderung gehören nach wie vor zu 100 Prozent dem Land. Mit ein bisschen Einsehen und gutem Willen könnte somit wohl Schmerzhafteres verhindert werden. Aber wie war der Reflex so mancher vom Spargedanken betroffener Einrichtungen? Genau: „Sparen ja. Aber sicher nicht bei uns.“ Um dann umgehend eine Art „Kriegserklärung“ an die Politik auszusprechen und mit Streiks zu drohen.