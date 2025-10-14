Lebenshilfe startet wegen Kürzungen einen Protest

Emotionale Debatte auch im Landtag

Auch im vergangenen Tiroler Landtag gab es, wie ebenfalls berichtet, eine emotionale Debatte darüber. Schon im Juli machte die Lebenshilfe darauf aufmerksam, dass es ihr nicht möglich sein wird, alle Standorte im Bereich Arbeit für Menschen mit Behinderung, auch Tagesstruktur genannt (früher Werkstätten), zu erhalten. Gekürzte Öffnungszeiten ergeben sich ebenso wie ein gekürztes Taschengeld für die Arbeit in den Strukturen von 55 auf 26 Euro pro Monat. Die Kürzungen werden die Angehörigen treffen. Die Klienten sind im Schnitt 44 Jahre alt.