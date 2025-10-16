Ofner cancels for Vienna, Davis Cup hero moves up

Opportunity for Rodionov

Tournament director and Ofner manager Herwig Straka awarded the wild card that has now become available to Jurij Rodionov. For the Davis Cup hero from Debrecen, who contributed two points to the 3:2 triumph against Hungary in September and thus led the red-white-red team to the Final 8 in Bologna in November, it is his third appearance in the main competition of the Erste Bank Open after 2020 and 2022.