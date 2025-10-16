Erste Bank Open
Ofner cancels for Vienna, Davis Cup hero moves up
His body is not playing ball: Sebastian Ofner decides not to play in Vienna! Davis Cup hero Jurij Rodionov moves up into the main draw of the Erste Bank Open.
Thanks to a wildcard, Sebastian Ofner would have been in the main draw of the Erste Bank Open, which is endowed with 2,736,875 euros. However, problems with his right wrist and both heels prevented the 29-year-old from competing in Vienna.
"Never really pain-free"
"Unfortunately, I've never really been pain-free since my return to the tennis court, and the pain has been getting worse recently. Of course I would have loved to play in Vienna, but due to my physical condition I unfortunately have to cancel one of my big season highlights," explained Ofner, who will now undergo more detailed examinations of his wrist and heels.
Opportunity for Rodionov
Tournament director and Ofner manager Herwig Straka awarded the wild card that has now become available to Jurij Rodionov. For the Davis Cup hero from Debrecen, who contributed two points to the 3:2 triumph against Hungary in September and thus led the red-white-red team to the Final 8 in Bologna in November, it is his third appearance in the main competition of the Erste Bank Open after 2020 and 2022.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.