Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Boot gekentert

Zwei tote Migranten bei Verfolgungsjagd vor Rhodos

Ausland
15.10.2025 12:09
Nach aktuellen Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks sind in diesem Jahr in Griechenland bisher ...
Nach aktuellen Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks sind in diesem Jahr in Griechenland bisher rund 35.000 Migranten angekommen, die meisten davon über das Meer von der türkischen Küste und von Libyen aus.(Bild: AFP/AFP (Archivbild))

Auf der Flucht vor einem Patrouillenboot der griechischen Küstenwache ist ein Schnellboot mit Migranten an Bord vor der Insel Rhodos gekentert. Zwei Menschen wurden getötet, es gibt 16 Verletzte.

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen, als die Beamten bei einer planmäßigen Patrouille ein Schnellboot entdeckten, das mit hoher Geschwindigkeit auf die Insel Rhodos zusteuerte.

Auf die Signale der Wasserpolizei habe der Steuermann nicht reagiert, so die griechische Küstenwache in einer Stellungnahme. Daraufhin sei es zu einer Verfolgungsjagd gekommen. Der Steuermann habe gefährliche Manöver unternommen, das Boot kenterte schließlich.

Auch Kind ertrunken
Zwölf Männer und vier Frauen seien gerettet worden, ein Mann und ein Minderjähriger hätten nur tot geborgen werden können. Das Boot sei gesunken. Die mutmaßlichen Schlepper wurden verhaftet.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf