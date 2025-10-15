Boot gekentert
Zwei tote Migranten bei Verfolgungsjagd vor Rhodos
Auf der Flucht vor einem Patrouillenboot der griechischen Küstenwache ist ein Schnellboot mit Migranten an Bord vor der Insel Rhodos gekentert. Zwei Menschen wurden getötet, es gibt 16 Verletzte.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen, als die Beamten bei einer planmäßigen Patrouille ein Schnellboot entdeckten, das mit hoher Geschwindigkeit auf die Insel Rhodos zusteuerte.
Auf die Signale der Wasserpolizei habe der Steuermann nicht reagiert, so die griechische Küstenwache in einer Stellungnahme. Daraufhin sei es zu einer Verfolgungsjagd gekommen. Der Steuermann habe gefährliche Manöver unternommen, das Boot kenterte schließlich.
Auch Kind ertrunken
Zwölf Männer und vier Frauen seien gerettet worden, ein Mann und ein Minderjähriger hätten nur tot geborgen werden können. Das Boot sei gesunken. Die mutmaßlichen Schlepper wurden verhaftet.
