Drama in Vorarlberg
Mother (78) suffocated: Daughter under suspicion
Shock in Mäder (Vorarlberg): A 78-year-old woman was found lifeless in an apartment at the weekend. According to the police, the daughter is suspected of being responsible for her mother's death.
Investigations by the Vorarlberg State Office of Criminal Investigation are currently in full swing. Initial investigations have revealed that the woman (78) is believed to have been suffocated. The police are therefore currently not ruling out the possibility that she was not at fault.
Daughter arrested
The 56-year-old daughter of the victim is a strong suspect. She was arrested on Tuesday by order of the Feldkirch public prosecutor's office. Further questioning in the case is still pending.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
