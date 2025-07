„Billige Politik auf Kosten der Ärmsten im Land!“

Doch weder die zuständigen Landesrätinnen noch der Landeshauptmann waren bei der Sitzung am 9. Juli anwesend. Für Arslan ein untragbarer Zustand: „Die Landesregierung kommt in Erklärungsnot. Wer medienwirksam Kürzungen von 15 Prozent verkündet und dann jede konkrete Antwort schuldig bleibt, handelt nicht verantwortungsvoll, sondern fahrlässig.“ SPÖ-Landesrätin Eva Pawlata stehe nun in der Pflicht, endlich Klarheit zu schaffen.