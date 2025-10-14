„Momenz“ ohne Tabu: Demenzkranke unter sich

Bereits seit 2015 gibt es die österreichische Demenzstrategie „Gut leben mit Demenz“. Sie beinhaltet Wirkungsziele und Handlungsempfehlungen, um die Lebenssituation von Betroffenen und ihren Angehörigen zu verbessern. In der Steiermark liegt die Umsetzung der Strategie beim Gesundheitsfonds, gemeinsam mit dem Netzwerk Demenz Steiermark. Die zentralen Maßnahmen sind hier der Aufbau regionaler Netzwerke und der Ausbau von Angeboten in der Demenzversorgung.