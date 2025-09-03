Wenn Natur Wissen schafft: Stoff für Medikamente

Für aktuelle Herausforderungen braucht es Antworten aus der Wissenschaft. Dies treffe speziell auch auf Bereiche wie die Resistenz gegen Antibiotika-Medikamente oder das Auftreten neuer Krankheiten und Schädlinge in der Land- und Forstwirtschaft zu. Dessen ist sich Landesvize Stephan Pernkopf sicher. Wahre Pionierarbeit liefere dabei das Core Facility-Forschungszentrum in Tulln.