Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

91. Ausgabe öffnete

Sicherheit im Fokus bei Innsbrucker Herbstmesse

Tirol
08.10.2025 19:00
Das Bundesheer hat unter anderem ein Quad beim Stand. Das begeistert natürlich auch die jüngeren ...
Das Bundesheer hat unter anderem ein Quad beim Stand. Das begeistert natürlich auch die jüngeren Besucher.(Bild: Birbaumer Christof)

Die 91. Ausgabe wurde der Innsbrucker Herbstmesse wurde am Mittwoch eröffnet. Die „Krone“ schaute bei den Blaulichtorganisationen und dem Bundesheer vorbei. Bei unserem kleinen, schmucken Kaffee sind alle jederzeit willkommen. 

0 Kommentare

Um Punkt 10 Uhr öffnete die Innsbrucker Herbstmesse am Mittwoch ihre Tore. Wie berichtet, ist einer der Themenschwerpunkte in diesem Jahr die Sicherheit. In der Halle A zeigen das Bundesheer, die Polizei und die Rettung ihr Können. Auch die Messebesucher können interaktiv mitmachen.

„Wir präsentieren unsere Fahrzeuge, das Ehrenamt, den Hausnotruf und geben einen Einblick in Erste Hilfe“, sagt eine Mitarbeiterin zur „Krone“. Ziel sei es auch, dass die Interessenten die Hemmschwelle verlieren, im Ernstfall tatsächlich Hilfe zu leisten.

Beim Stand des Roten Kreuzes wird interessierten Besuchern der Messe eine Auffrischung in Erster ...
Beim Stand des Roten Kreuzes wird interessierten Besuchern der Messe eine Auffrischung in Erster Hilfe geboten.(Bild: Birbaumer Christof)

Brillen simulieren Alkohol und Drogen hinter Steuer
Nur wenige Meter weiter hat die Exekutive ihren Stand aufgebaut. Pressesprecher Erwin Vögele erklärt, dass „wir heuer mit der Landesverkehrsabteilung vertreten sind“. Die Polizisten und Polizistinnen klären über die Auswirkungen von Müdigkeit, Alkohol und Drogen hinter dem Steuer auf. Und auch hier können die Messebesucher interaktiv werden.

Zitat Icon

Ein Hingucker ist unser Quad. Zudem zeigen wir unsere Ausrüstung, Geräte und Waffen und lassen die Besucher mit Virtual-Reality-Brillen in den Arbeitsalltag eintauchen.

Oberleutnant Dominik Rusch

„Wir haben vier verschiedene Simulationsbrillen. Eine für Müdigkeit, eine für eine leichte Alkoholisierung, eine für eine starke Alkoholisierung und eine für Drogen“, so Vögele. Mit der angezogenen Brille müssen die Besucher zuerst einen Hindernisparcours meistern und dann die Haustüre aufsperren. Kein leichtes unterfangen. Mit der Brille, die eine starke Alkoholisierung simuliert, scheiterte der Redakteur kläglich.

Die Polizei ist mit der Landesverkehrsabteilung vertreten und klärt über die Gefahren von ...
Die Polizei ist mit der Landesverkehrsabteilung vertreten und klärt über die Gefahren von Alkohol und Drogen auf.(Bild: Birbaumer Christof)

Quad als Hingucker beim Bundesheer
Und was hat das Bundesheer im Gepäck? „Ein Hingucker ist unser Quad. Zudem zeigen wir unsere Ausrüstung, Geräte und Waffen und lassen die Besucher mit Virtual-Reality-Brillen in den Arbeitsalltag eintauchen. Zudem haben wir eine Gebirgshammer-Challenge im Angebot“, erklärt Oberleutnant Dominik Rusch von der 6. Gebirgsbrigade. Auch Wehrdienstberater sind vor Ort und informieren über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten beim Bundesheer.

Die Herbstmesse ist noch bis Sonntag geöffnet. 

„Krone“ auf der Messe
Gratis Kaffee für unsere Abonnenten

Mit der Eröffnung der 91. Innsbrucker Herbstmesse öffnete im oberen Stockwerk auch unser hauseigener Stand. Heuer sind wir erstmals mit einem kleinen und schicken „Kaffeehaus“ vertreten. Den Abonnenten der „Krone“ kredenzen wir gerne einen kostenlosen Kaffee. Unsere freundlichen Mitarbeiterinnen vom Kundenservice informieren Sie gerne über die vielfältigen Möglichkeiten eines Abonnements, sollten Sie noch nicht zur fixen Leserschaft gehören.

Die „Krone“ ist heuer erstmals mit einem kleinen Kaffeehaus vertreten. Jeder ist bei uns ...
Die „Krone“ ist heuer erstmals mit einem kleinen Kaffeehaus vertreten. Jeder ist bei uns herzlich willkommen.(Bild: Birbaumer Christof)

Auch einige „Goodies“ gibt es
Apropos fixe Leserschaft. Für „Krone“-Abonnenten gibt es einen kostenlosen Eintritt zur Messe. Für alle anderen ist täglich zwischen 10 und 12 Uhr und ab 17 Uhr freier Eintritt. Wie in den Jahren zuvor, gibt es auch heuer wieder ein paar „Goodies“ für unsere Stand-Besucher. Jelly Beans und ein praktischer Notizblock im „Krone“-Design dürfen gerne mitgenommen werden.

Lesen Sie auch:
Christian Mayerhofer, Monika Woldrich, LR René Zumtobel, Präsidentin Sebiye Cara, BM Johannes ...
Auch „Krone“ hat Stand
Entdecken und genießen auf Innsbrucker Herbstmesse
04.10.2025

Wie es sich für ein professionelles Kaffeehaus gehört, haben wir auch einige Tische und Stühle. Perfekt für eine kleine Pause zwischen dem Flanieren durch die Hallen und Stände.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Strafprozess gegen Maja T. in Ungarn geht im Jänner 2026 weiter.
Nazis attackiert?
Prozess gegen Maja T. in Ungarn auf Jänner vertagt
In Paderborn hat ein 25-Jähriger eine Schülerin in einem Berufskolleg mit einem Messer ...
Alarm an Berufskolleg
Mitschüler stach auf Schülerin in Deutschland ein
Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.744 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
134.337 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
121.967 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1633 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1284 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1106 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf