Sicherheit im Fokus bei Innsbrucker Herbstmesse

Quad als Hingucker beim Bundesheer

Und was hat das Bundesheer im Gepäck? „Ein Hingucker ist unser Quad. Zudem zeigen wir unsere Ausrüstung, Geräte und Waffen und lassen die Besucher mit Virtual-Reality-Brillen in den Arbeitsalltag eintauchen. Zudem haben wir eine Gebirgshammer-Challenge im Angebot“, erklärt Oberleutnant Dominik Rusch von der 6. Gebirgsbrigade. Auch Wehrdienstberater sind vor Ort und informieren über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten beim Bundesheer.