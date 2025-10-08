Sicherheit im Fokus bei Innsbrucker Herbstmesse

Die 91. Ausgabe wurde der Innsbrucker Herbstmesse wurde am Mittwoch eröffnet. Die „Krone“ schaute bei den Blaulichtorganisationen und dem Bundesheer vorbei. Bei unserem kleinen, schmucken Kaffee sind alle jederzeit willkommen.
Um Punkt 10 Uhr öffnete die Innsbrucker Herbstmesse am Mittwoch ihre Tore. Wie berichtet, ist einer der Themenschwerpunkte in diesem Jahr die Sicherheit. In der Halle A zeigen das Bundesheer, die Polizei und die Rettung ihr Können. Auch die Messebesucher können interaktiv mitmachen.
„Wir präsentieren unsere Fahrzeuge, das Ehrenamt, den Hausnotruf und geben einen Einblick in Erste Hilfe“, sagt eine Mitarbeiterin zur „Krone“. Ziel sei es auch, dass die Interessenten die Hemmschwelle verlieren, im Ernstfall tatsächlich Hilfe zu leisten.
Brillen simulieren Alkohol und Drogen hinter Steuer
Nur wenige Meter weiter hat die Exekutive ihren Stand aufgebaut. Pressesprecher Erwin Vögele erklärt, dass „wir heuer mit der Landesverkehrsabteilung vertreten sind“. Die Polizisten und Polizistinnen klären über die Auswirkungen von Müdigkeit, Alkohol und Drogen hinter dem Steuer auf. Und auch hier können die Messebesucher interaktiv werden.
Ein Hingucker ist unser Quad. Zudem zeigen wir unsere Ausrüstung, Geräte und Waffen und lassen die Besucher mit Virtual-Reality-Brillen in den Arbeitsalltag eintauchen.
Oberleutnant Dominik Rusch
„Wir haben vier verschiedene Simulationsbrillen. Eine für Müdigkeit, eine für eine leichte Alkoholisierung, eine für eine starke Alkoholisierung und eine für Drogen“, so Vögele. Mit der angezogenen Brille müssen die Besucher zuerst einen Hindernisparcours meistern und dann die Haustüre aufsperren. Kein leichtes unterfangen. Mit der Brille, die eine starke Alkoholisierung simuliert, scheiterte der Redakteur kläglich.
Quad als Hingucker beim Bundesheer
Und was hat das Bundesheer im Gepäck? „Ein Hingucker ist unser Quad. Zudem zeigen wir unsere Ausrüstung, Geräte und Waffen und lassen die Besucher mit Virtual-Reality-Brillen in den Arbeitsalltag eintauchen. Zudem haben wir eine Gebirgshammer-Challenge im Angebot“, erklärt Oberleutnant Dominik Rusch von der 6. Gebirgsbrigade. Auch Wehrdienstberater sind vor Ort und informieren über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten beim Bundesheer.
Die Herbstmesse ist noch bis Sonntag geöffnet.
Mit der Eröffnung der 91. Innsbrucker Herbstmesse öffnete im oberen Stockwerk auch unser hauseigener Stand. Heuer sind wir erstmals mit einem kleinen und schicken „Kaffeehaus“ vertreten. Den Abonnenten der „Krone“ kredenzen wir gerne einen kostenlosen Kaffee. Unsere freundlichen Mitarbeiterinnen vom Kundenservice informieren Sie gerne über die vielfältigen Möglichkeiten eines Abonnements, sollten Sie noch nicht zur fixen Leserschaft gehören.
Auch einige „Goodies“ gibt es
Apropos fixe Leserschaft. Für „Krone“-Abonnenten gibt es einen kostenlosen Eintritt zur Messe. Für alle anderen ist täglich zwischen 10 und 12 Uhr und ab 17 Uhr freier Eintritt. Wie in den Jahren zuvor, gibt es auch heuer wieder ein paar „Goodies“ für unsere Stand-Besucher. Jelly Beans und ein praktischer Notizblock im „Krone“-Design dürfen gerne mitgenommen werden.
Wie es sich für ein professionelles Kaffeehaus gehört, haben wir auch einige Tische und Stühle. Perfekt für eine kleine Pause zwischen dem Flanieren durch die Hallen und Stände.
