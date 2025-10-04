Entdecken und genießen auf Innsbrucker Herbstmesse

Der Publikumsmagnet Innsbrucker Herbstmesse geht in die 91. Auflage. Der Programmpunkt „Sicherheit erleben“ ist einer von mehreren Höhepunkten. Unsere Leser sind beim „Krone-Café“ jederzeit herzlich willkommen.
Entdecken, erleben und genießen. Unter diesem Zeichen steht die 91. Innsbrucker Herbstmesse, die kommende Woche von Mittwoch bis Sonntag ihr Tore öffnet. Am Freitag gaben die Verantwortlichen eine Vorschau, was geboten wird. Die Palette reicht vom stilvollen Wohnen über die neuesten Mode-Trends bis hin zu Inspirationen im Bereich Wellness.
Die Messe bietet eine ausgezeichnete Plattform, um unsere vielfältigen Aufgaben als Spezialverband einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen.
Gerhard Pfeifer
Rund 300 Aussteller sind vor Ort
An zahlreichen Ständen werden wieder Schmankerln geboten, die das kulinarische Herz höher schlagen lassen. Beispielsweise beim Genuss-Treffpunkt in Halle D. Garantiert fündig werden auch jene, die gerne shoppen gehen. Unter den 300 Ausstellern ist für jeden und jede etwas dabei.
Wer es lieber etwas sportlicher mag, kommt ebenfalls in der Halle D auf seine Kosten. Tirols Sportvereine zeigen, welche Disziplinen es gibt und laden zum selber Ausprobieren ein.
„Sicherheit erleben“ einer der Höhepunkte
Apropos ausprobieren: Eines der Highlights ist der Programmpunkt „Sicherheit erleben“. Die Polizei, das Rote Kreuz und das Bundesheer geben Einblick in ihre Arbeit und haben interaktive Angebote im Gepäck. „Die Messe bietet eine ausgezeichnete Plattform, um unsere vielfältigen Aufgaben als Spezialverband einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen“, sagt Brigadier Gerhard Pfeifer von der 6. Gebirgsbrigade.
Unser Stand lädt die Besucher dazu ein, uns hautnah kennenzulernen. Die Themen Gesundheit und Sicherheit stehen dabei klar im Fokus.
Elisabeth Spechtenhauser
Auch die „Krone“ ist auf der Messe
Kostenlose Defibrillations-Trainings sowie die Demonstration von Erste-Hilfe-Maßnahmen bietet das Rote Kreuz an. Dazu sagt Elisabeth Spechtenhauser, die Leiterin des Bildungszentrums: „Unser Stand lädt die Besucher dazu ein, uns hautnah kennenzulernen. Die Themen Gesundheit und Sicherheit stehen dabei klar im Fokus.“
Wie jedes Jahr wird auch wieder die „Tiroler Krone“ auf der Messe zu finden sein. Heuer erstmals mit dem „Krone-Café“, bei dem unsere Leser jederzeit herzlich willkommen sind. Unsere Abonnenten haben übrigens einen gratis Eintritt für die Herbstmesse.
