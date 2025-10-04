Entdecken und genießen auf Innsbrucker Herbstmesse

Auch die „Krone“ ist auf der Messe

Kostenlose Defibrillations-Trainings sowie die Demonstration von Erste-Hilfe-Maßnahmen bietet das Rote Kreuz an. Dazu sagt Elisabeth Spechtenhauser, die Leiterin des Bildungszentrums: „Unser Stand lädt die Besucher dazu ein, uns hautnah kennenzulernen. Die Themen Gesundheit und Sicherheit stehen dabei klar im Fokus.“