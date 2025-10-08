Gold price exceeds 4000 US dollars for the first time

Even Bitcoin can't keep up

In the past seven trading days, the precious metal has risen in price by more than 200 dollars or almost six percent, reaching 4002 dollars on Wednesday night. The gain over the course of the year now amounts to around 51 percent. Gold is thus heading for its strongest rise in a year since 1979. The precious metal is also outperforming many other asset classes. Even Bitcoin, which like gold is benefiting from geopolitical crises and political uncertainty, cannot keep up.