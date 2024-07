Gymnasium steckt bei Planung noch im Verkehrsstau

Es ist wie ein „Gordischer Knoten“, der in Gerasdorf derzeit nicht nur besorgte Anrainer des Grundstücks beim geplanten Gymnasium auf den Plan ruft, sondern auch die Gemeinde fordert: Da es im Vorfeld offenbar Fehler in der Abwicklung gab, steckt man mit dem Verkehrskonzept derzeit in der Zwickmühle, wie Bürger des Ortsteils nun warnen.