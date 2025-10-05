MotoGP in Indonesia
Rookie celebrates maiden victory, worries for Marquez
The premier class of motorcycling has a new Grand Prix winner. Rookie Fermin Aldeguer (Gresini) won his first MotoGP race on Sunday. KTM rider Pedro Acosta finished second at the Mandalika International Street Circuit in Indonesia, with Aldeguer's team-mate Alex Marquez in third. Brother Marc was badly shot out of the race on the first lap and injured his shoulder.
The result:
The turbulent MotoGP race in Mandalika brought a rookie victory for Fermin Aldeguer and a suspected broken collarbone for world champion Marc Márquez after an early crash with Marco Bezzecchi. The 20-year-old Spaniard Aldeguer from the Gresini team is the second youngest ever Moto GP winner behind Marc Marquez.
KTM were also able to celebrate, with Pedro Acosta (ESP) in second place and Brad Binder (RSA) in fourth. Álex Márquez (ESP) lined up in third place.
