Nächste Pleite: Grazer Juwelier ist insolvent

Infolge der COVID-19-Pandemie ist die Nachfrage im Großhandel stark zurückgegangen – trotz Bemühungen konnte sich der Betrieb von dieser schwierigen Phase nie ganz erholen. Jetzt ist man zahlungsunfähig. Drei Dienstnehmer sind betroffen, gut 720.000 Euro Schulden wurden angehäuft. Die Fortführung des Unternehmens ist beabsichtigt. Der Sanierungsverwalter überprüft nun, ob der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann.