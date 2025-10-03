Nächste Pleite: Grazer Juwelier ist insolvent

Der Grazer Familienbetrieb Juwelier Georg Wiesauer schlittert in die Insolvenz. Am Freitag wurde ein Sanierungsverfahren am Landesgericht Graz eröffnet. Drei Dienstnehmer sind betroffen.
Aktuell folgt eine Firmenpleite auf die nächste: Nachdem das Grazer Technologieunternehmen tectos GmbH sowie der Metallbau Trummer aus Bad Gleichenberg Insolvenz anmelden mussten, trifft ein nun einen Juwelier, der als Familienbetrieb geführt wurde.
Für das Schmuckgeschäft Georg Wiesauer wurde am Freitag ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Graz eröffnet, berichtet der KSV1870. Das Unternehmen wurde über Jahrzehnte hinweg von zwei Generationen mit großem persönlichen Einsatz aufgebaut, insbesondere der Großhandel, der sich im Laufe der Zeit zu einem umsatzstarken Geschäftsbereich entwickelte.
Infolge der COVID-19-Pandemie ist die Nachfrage im Großhandel stark zurückgegangen – trotz Bemühungen konnte sich der Betrieb von dieser schwierigen Phase nie ganz erholen. Jetzt ist man zahlungsunfähig. Drei Dienstnehmer sind betroffen, gut 720.000 Euro Schulden wurden angehäuft. Die Fortführung des Unternehmens ist beabsichtigt. Der Sanierungsverwalter überprüft nun, ob der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann.
